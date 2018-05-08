食品廣告不實傷身 最重勒令停業

2018年05月08日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

廣告不實或誇大要小心了，食藥署祭出4大手段嚴管違規廣告，即日起食品廣告涉及廣告不實、宣稱醫療效果甚至損害身體健康、致死，將按違規次數加倍罰鍰，若再次違法，則勒令停業並廢止其食品業者登錄。

清油脂、避免血栓，「南極冰洋磷蝦油」廣告內容涉及誇大不實，成為去年度食品廣告違規王，被罰71次還罰不怕。多名立委日前在立法院質詢時質疑，食品廣告罰太輕，導致許多食品業者以誇大不實廣告吸引民眾購買，營業額高達數百萬、千萬元，但地方衛生局僅開罰10多萬元；而106年食藥署4647件違規廣告平均每件僅開罰2萬7千多元，根本不痛不癢，當時衛福部長陳時中即宣示將祭出鐵腕政策。

食藥署昨公告「食品安全衛生管理法第45條規定廣告處理原則」，宣布祭出4大手段嚴管違規廣告。食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱表示，即日起對於違規廣告不實的累犯將按次提高罰鍰額度，違規1到5次各罰4萬、8萬、20萬、40萬、100萬元；宣稱療效則罰60萬、70萬、80萬、100萬、125萬元。

如業者故意製播誇大、易生誤解的廣告，將加倍罰金。廣告內容明顯引起民眾錯誤認知者，也是兩倍罰金，也就是違規第5次罰100萬元，累積計算後，最高可處400萬元罰鍰。

此外，同一產品經主管機關裁處後，再次違反廣告規定，且有「違規廣告刊播期間，該產品之銷售金額總計達新臺幣1000萬元以上」或「違規廣告使民眾產生錯誤認知，致生人體健康之實害。」情形，得處業者停業一定期間。如果繼續違規，情節重大，將可下令業者歇業，並廢止登記事項。

(中國時報)