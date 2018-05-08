張冠群、袁興夏辭專任董事 李天任復任由教部定奪

文化大學召開董事會，袁興夏（左二）及張冠群（右二）辭去專任董事。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

文化大學昨（7）日召開董事會，專任董事張冠群、袁興夏主動在會中辭去專任董事的職務，至於董事會行文教育部，盼能讓前校長李天任復任，文大董事會表示，最後仍以教育部的決定為主，但教育部若不同意復任案，董事會全數同意，不排除依照規定重啟校長遴選。

昨日召開的文大董事會，由文大董事長張鏡湖主持，擔任文大董事的潤泰集團總裁尹衍樑、文大專任董事袁興夏與張冠群3人同時現身，另外，張鏡湖之女、文大董事張海燕及蔡政文等人也都到場與會，9名董事皆出席董事會；而文大代理校長王淑音、文化大學法學院院長許惠峰也都親自參與會議。

依照文化大學第18屆第9次董事會議程，提案一在於解除袁興夏的專任董事職務。董事會議程提案二，則為解除張冠群的專任董事職務；提案三則在於討論第八屆校長遴選案，即台科大資管系特聘教授盧希鵬，在校長遴選結果獲得100分，其他人選為60至63分，恐涉及操控之嫌。

文大董事長發言人張少騰表示，袁、張二人主動在會議中辭去專任董事職務，袁在校內的辦公室因此將撤除，但至於兩人是否適任董事，董事會並未做出決議；而針對本次校長遴選事件，以及讓原校長李天任復任，若教育部裁定不符合規定，需重啟校長遴選機制，董事會一致同意可配合重啟校長遴選機制，而日前投入校長遴選的候選人，包含盧希鵬等人，也開放加入參加遴選，「每位候選人都可以回來」。

(中國時報)

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