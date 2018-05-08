棋士詹宜典 8戰全勝再奪冠

2018年05月08日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京7日電 ／東京7日電

第39屆GourNavi杯世界業餘圍棋選手權戰7日在東京舉行決賽，台灣7段棋士（日本棋院業餘8段）詹宜典經過8輪的比賽，以8戰全勝的佳績奪得冠軍，加上之前在第35屆賽事掄元，詹宜典已累計2屆抱回冠軍獎盃。

這次的棋賽共有來自61國、61名選手參賽，自5月4日起進行8輪比賽。詹宜典連續打敗強敵，7日持白子以32.5目勝波蘭代表弗賴拉，最後以8勝0負的輝煌戰績奪得冠軍。南韓7段棋士金相天、大陸7段棋士王琛分獲第2名及第3名。

擊敗陸韓 贏在心態調整

25歲詹宜典係中華民國圍棋協會7段及日本棋院業餘8段。他於2014年在韓國慶州市舉辦的第35屆世界業餘圍棋選手權戰首度拿下冠軍，這不僅是台灣選手參加該賽事歷屆以來最佳戰績，甚至是過去近30年來首次由非陸日韓棋手奪冠。

詹宜典受訪時表示，「因為8盤比賽要下4天，1天2輪比賽，因此，每天賽後用什麼心態迎戰下一天的比賽很重要，很高興我前幾天贏棋時，有很多人替我加油。」

「我覺得我是贏在心態調整上，剛開始目標沒設定那麼高，因為我認為陸、韓選手實力更強，但他們有非贏不可的壓力，韓國選手發揮得並不如他自己的意，而被我視為最強敵手的大陸選手，那盤棋我以半目取勝，真的很幸運！」

台灣第一人 兩度稱霸

被問到2次奪冠心態上有何不同時，詹宜典表示，「第1次奪冠是前3名各有1場敗績，後來我以成績取勝，感覺運氣成分高。這次是全勝奪冠，心裡比較踏實，感覺很開心、很激動！沒想到自己可以達成前所未有的兩度奪冠壯舉。」

(中國時報)