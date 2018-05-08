不敵3癌纏身 小五女童離世

罹患3癌的抗癌小鬥士邱湘云（中）7日清晨離世，父母在臉書貼出她與偶像玖壹壹樂團成員的合照，直說湘云這一生值得了。（郭韋綺翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市小五女童邱湘云因染色體異常罹患2種罕見腦癌，但她始終樂觀勇敢抗癌，去年還被檢查出罹患第3種癌症，年初她住進安寧病房，日前還提前過母親節並向媽媽告白「我愛妳」，不料，7日清晨仍不敵病魔離世。母親節前夕痛失愛女的邱媽媽忍淚說，會用嫁女兒的心情送走湘云，已經沒有遺憾了；上午邱湘云就讀的高雄橋頭區仕隆國小為她默哀與祝福，「不再痛了，到天上當個快樂小天使」。

回想起湘云被診斷罹癌到抗癌，一路走來，邱媽媽蘇莉雅從原本憤怒、憂鬱，到現在內心平靜淡然，可以接受女兒離他們遠去，這路走來不容易，但因為愛而圓滿了。

蘇莉雅表示，湘云是5年前發病，當時莫名頭痛、嘔吐，就醫以為是病毒感染，看了很多醫生都沒好轉，後來做電腦斷層才診斷罹患罕見的髓母細胞瘤，開刀切除腫瘤，沒想到半年後，腦內又檢查出罹患多形性膠質母細胞瘤，同樣是罕見惡性腫瘤。

蘇莉雅說，小小的身軀就歷經6次開腦手術，還有無數次的放療和化療，但面對病痛，湘云始終樂觀開朗、孝順貼心，是她和邱爸爸最不捨；為了不留遺憾，她和先生辭去百萬年薪工作，帶著湘云遊山玩水，湘云夢想當主播、歌手，也努力帶女兒參加體驗營圓夢。

去年8月，湘云再被檢查出罹患第3種癌症非何杰金式淋巴癌，是國內所知第2位多癌症病童，但醫生直言開刀、化療都已經到極限，只好開始接受免疫療法，定期吃藥追蹤。

因癌細胞擴散太快，上月湘云住進安寧病房，只能靠注射嗎啡減輕疼痛，她隱約已經知道自己生命已不長，但只要握著媽媽的手，就能讓她安心睡著。

上周末，母女在病房內提前度過母親節，湘云身體虛弱但仍對媽媽表白「我愛妳」，讓蘇莉雅紅了眼眶，不久之後進入彌留狀態，全家人都守在病榻旁，說她最愛聽的笑話、播放偶像玖壹壹的歌，直到昨日清晨，湘云走得平靜安詳。

(中國時報)

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