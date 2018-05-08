安李明會晤 擬設官民協議會

2018年05月08日 04:11 中國時報 藍孝威 、 黃菁菁 ／北京-東京報導 ／北京-東京報導

陸國寶鳥朱。（摘自網路）

李克強訪日行程

大陸國務院總理李克強今赴日本出席第7次陸日韓領導人峰會，並正式訪問日本。這不只是李克強首次訪日，更是大陸總理睽違8年訪問日本；李克強9日將與日本首相安倍晉三舉行會晤，雙方可望就「海空聯絡機制」達成協議，助陸日關係更上一層樓。而在美國頻介入台海之際，台灣問題也可望成「安李會」另類焦點。

敲定海空聯絡機制

李克強今至11日赴日本訪問。除出席陸日韓首腦峰會，此行重頭戲就是9日下午登場的「安李會」；這是李克強任內首次訪日。知情人士透露，大陸擬向日方提供一對國寶鳥朱鹮，這不只是大陸11年來首度向日提供朱鹮，也將成為兩國改善關係象徵。

除商討政治、經貿合作議題，由於當前兩岸關係低迷，加上美國總統川普頻打「台灣牌」，簽署《台旅法》拉抬台美官方關係，外界普遍認為，李克強很可能要求安倍清楚表態日方對台灣問題的立場，重申一中原則。

中國國際問題研究所研究員郭憲綱指出，為陸日合作大局，日本眼下不可能在一個中國原則上刺激大陸；而隨雙方合作日益緊密，台灣當局想藉由親日取得與大陸迴旋空間，將隨之被壓縮。

促進兩國一帶一路

值得一提是，日本共同社引述消息披露，因為釣魚台「卡關」，談判時間長達11年之久的「海空聯絡機制」，將露出曙光，陸日或將採取「模糊解決」方式，以不明示是否包含釣魚台周邊領海領空情況，達成正式協議。

大陸外交部亦表明，陸日在東海危機管控問題上目標是一致的。建立海空聯絡機制有助增進互信，管控分歧，維護東海和平穩定。當前兩國相關部門正為啟動該機制加快相關準備工作。

此外，日本《讀賣新聞》稱，「安李會」將達成協議，計畫在「中日經濟高層對話」框架下，設立「官民協議會」，推進兩國在「一帶一路」沿線國家市場與基礎設施的合作。

李克強8日從印尼飛抵東京後，安倍設晚宴款待，10日會見日本明仁天皇，出席「中日和平友好條約締結40周年紀念會」，預定11日返北京。

(中國時報)