新聞透視－上演戀人戲碼 陸日各有盤算

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中國時報

陸日關係急速回溫，並隨著大陸總理李克強訪日達到最高潮。對北京來說，與美國多項議題角力當下，有必要穩住日本，防止日本「蕭規曹隨」跟著美國腳步，提升台日實質關係，給予台獨錯誤訊號。另一方面，安倍政府短期可轉移國內弊案纏身的焦點，長期更能避免日本在東北亞局勢變動之際，遭邊緣化。

陸日兩國近年頻遞橄欖枝，積極營造兩國關係回溫，正式揮別過往「郎有情、妹無意」困窘局面；而隨著李克強任內首次訪日，兩國關係更迎來「春滿園」。

平心而論，面對當前國際局勢，陸日關係回溫，似乎也多了點不得不意味。陸美角力、《台旅法》效應、弊案問題，以及兩韓情勢「戲劇式」逆轉等，都迫使過往「形同水火」兩國，如今得上演一場「甜蜜蜜」戀人劇碼。

「既是各有算盤，更是一場合謀。」對北京來說，正當陸美貿易戰打得火熱之際，大陸雖有與華盛頓一較高下的「底氣」，但並不願兩線作戰；加上美國軍艦機亦有在南海攪局可能性，為不讓自身陷入腹背受敵劣勢，短暫與安倍政府「休兵」，顯然是CP值最高的做法。

李克強訪日少不了台灣問題。川普政府頻打出「台灣牌」，《台旅法》讓台美官方實質交流大幅提升，已讓北京當局頗為頭痛，倘若親台的安倍政府如法炮製，拉抬台日關係，恐非北京樂見；防止日本「蕭規曹隨」，則成為陸日關係改善關鍵因素之一。

坦白說，「一個銅板敲不響」，對日本首相安倍晉三而言，眼下與北京當局「修好」，顯然也是「利大於弊」。事實上，因為森友學園等弊案問題，安倍在國內的聲望重挫，若能在此時與大陸改善關係，也能一定程度轉移弊案焦點。

除短期轉移弊案壓力外，從長遠來看，兩韓關係改善，無論未來局勢如何變化，日本不只已成最大輸家，更有在東北亞區域中「被邊緣化」危險；如何緊抓北京當局，維持自身區域話語權，都造就安倍須與北京相向而行。

(中國時報)

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