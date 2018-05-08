彰銀送愛 行動支付助失親兒

彰銀送愛心，推出行動支付助失親兒專案。（彰化銀行提供）

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中國時報
郭隆富／台北報導

呵護失親兒，彰化銀行和失親兒基金會合作「彰銀送愛心，行動助失親」公益專案，即日起至107年11月30日止，凡民眾透過彰銀錢包捐款給失親兒基金會，每筆達50元以上的捐款，彰銀即捐款5元。此外，彰化銀行也率先捐款20萬元給失親兒基金會，表達企業對弱勢團體的關懷。

捐款送禮 發揮效益

彰化銀行積極創新行動支付服務，於今年初推出彰銀錢包，結合生物辨識與裝置ID之技術，提供使用者快速登入之服務，使QR Code支付更便利。彰銀表示，為了持續推廣行動支付，並關懷社會弱勢族群，特別和失親兒基金會合作公益專案，同時為感謝民眾捐款，凡單次捐款500元(含)以上至999元者，即贈送由失親兒繪圖之帆布手提袋乙只；單次捐款1,000元(含)以上者，贈送750ml 304不銹鋼悶燒壺，期望讓專案發揮更大的效益。

失親兒基金會執行長馮玉玲表示，非常感謝彰化銀行以實際行動來支持失親兒基金會，讓全台6000位寶貝、4000多戶家庭獲得最實質的幫助。

關懷社會弱勢族群

馮玉玲同時指出，失親兒不僅需要經濟支持，也需要愛與關懷，例如目前在高中自學的阿酪(化名)，3歲時爸爸過世，媽媽獨立、辛苦的撫養她，8年來在失親兒基金會的協助下，除了提供經濟補助、活動邀請等資源外，基金會的社工也一路陪伴她度過課業及成長階段的壓力，幫助她摸索出未來的方向。現在，她不但和朋友組樂團，從事詞曲創作，還在今年的小星星繪畫比賽獲得高中組特優，她希望未來成立個人品牌，走出自己一片天。

值得一提，此次帆布手提袋上圖案，為失親兒基金會第二屆小星星繪畫比賽國小低年級的優選作品，由住在嘉義、國小二年級的芯芯所創作，創作主題「是愛」，藉由繪畫傳達珍惜和家人相處的幸福時光。相關「彰銀送愛心，行動助失親」公益方案，詳情請上彰化銀行官網https://www.bankchb.com和失親兒基金會官網http://www.orphan.org.tw，或洽彰化銀行客服(02)412-2222。

(中國時報)

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