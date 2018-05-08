輕鬆樂退 50＋世代掌握四大存摺

2018年05月08日 04:11 中國時報 王儒哲／台北報導

臺灣正式邁入高齡社會，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）與《遠見雜誌》攜手，已於日前（4月26日）舉辦「50+好好 顛覆年齡新主張」國際論壇，針對青春樂退的關鍵，特別邀請AARP美國退休協會（American Association of Retired Persons）執行長喬‧安‧詹金斯（Jo Ann Jenkins）進行專題演講，從健康、財務、工作等方面，提供理想熟齡生活行動指南，以自身經驗鼓勵「50+世代」迎接不一樣第二人生。中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠亦以「做好準備 青春樂退」為題分享臺灣觀點，提醒民眾及早準備健康、情感、價值與財富等四大存摺，為退休做好規劃。

根據內政部最新公布的統計資料，今（2018）年3月底，臺灣 65歲以上老年人口占總人口比率達14.05%，臺灣正式由「高齡化社會」邁入「高齡社會」。面對高齡長壽的趨勢，喬‧安‧詹金斯執行長表示，「50+世代」應期待度過三、四十年以上的充實豐富人生，重新思考「老」和「老年」的意義，更提出「熟年的四大自由」，包含選擇的自由、賺錢的自由、學習的自由和追求幸福的自由，勾勒出現代熟年生活新願景，鼓勵大家顛覆年齡想像，使願景化為現實。楊淑惠總處長則建議，「50+世代」可先規劃退休藍圖，將「中年危機」轉化為「中年探索」，及早備妥「健康存摺」、「情感存摺」、「價值存摺」與「財富存摺」四大存摺。楊淑惠總處長指出，退休後的精彩人生，首重維持有活力的生活型態，主動提升身心健康，存好「健康存摺」；「情感存摺」不僅是與家人、好友建立關係，更能主動參與社區大學等型態之社群，讓生活多采多姿；第三本「價值存摺」，退休是另一人生開始，把多年經驗傳承與分享給下一代，才能再現生命價值。

至於第四本「財富存摺」是打造樂活享退人生的重要基礎，中信銀行建議，民眾不妨思考什麼是退休規畫中的「必要」、「需要」與「想要」。

此外，臺灣普遍存在退休三大迷思，包含低估退休花費、退休理財工具選擇過於保守、忽略醫療規劃所需費用等，多數民眾誤以為退休前、後的生活開銷相差不多，卻忽略醫療、旅遊等額外支出，理財工具選擇趨於保守，以保險與定存為主，未考量未來通貨膨脹風險，恐無法有效達到資產累積的目標，民眾思考退休準備時，亦往往輕忽高齡者所面臨的慢性病或重大疾病之照護需求，無法全面規劃退休後醫療照護所需費用。

(中國時報)