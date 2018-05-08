期交所人民幣指數上線

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中國時報
梁仕昌／台北報導

臺灣期貨交易所（以下簡稱期交所）與知名國際指數編製機構標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）合作編製之人民幣指數正式上線。推出之兩檔人民幣指數，分別以期交所掛牌之小型美元兌人民幣期貨（RTF）及美元兌人民幣期貨（RHF）為標的所編製的S&P/TAIFEX RTF人民幣指數（美元）（S&P/TAIFEX RTF RMB Index （USD））及S&P／TAIFEX RHF人民幣指數（美元）（S&P/TAIFEX RHF RMB Index （USD）），交易人可至標普道瓊斯指數網頁www.spdji.com或期交所行情資訊網站查詢指數之相關資訊。

人民幣指數的推出象徵臺灣期貨市場邁入新里程碑，交易人可將S&P/TAIFEX人民幣指數視人民幣升貶之重要參考指標，指數漲跌之設計亦與人民幣升貶同向，方便交易人直覺判讀指數之走勢。未來金融業者可發行以S&P／TAIFEX人民幣指數為標的之商品，供市場參與者多元之人民幣商品交易管道，並吸引機構及策略交易人將資金投入期交所之人民幣期貨，活絡市場交易。

標普道瓊斯指數是標普全球下屬子公司，為個人、公司和政府提供核心資訊，助其做出精明果斷的決策。欲瞭解更多詳情，請瀏覽：www.spdji.com。

(中國時報)

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