北韓廢核查驗 恐需300名專家

金正恩2016年視察北韓一處核設施，並檢視一枚據稱是微型化的核彈。儘管平壤宣稱將推動無核化，但北韓的核子設施為數眾多且隱蔽，未來查證將困難重重。（朝中社資料照片）

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中國時報
／綜合報導

「川金會」召開在即，美國總統川普以尋求北韓「完全無核化」為目標，然而《紐約時報》6日指出，由於北韓的核子設施為數眾多且隱蔽，會否如實申報亦是大問題，未來的無核化查證將困難重重。而面對專家所稱的「歷來最大規模核裁軍檢查」，國際原子能總署（IAEA）可能須派出超過300名核查人員，但要找到那麼多兼具能力和經驗的專家卻不容易。

核相關建築逾400座

《紐約時報》報導，根據不同的美國情報機構估計，北韓少則製造了20顆核彈頭，多則已經擁有60顆。

另據美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）四年前一份報告，北韓全部核設施約在40至100處之間，其中包括寧邊原子能研究中心、萬塔山核試場及祕密實驗室等，相關建築則達到400多座，還有許多山區秘密地道。相形之下，IAEA過去兩年來對伊朗的核查工作，只是小巫見大巫，因為伊朗核設施僅約12處，且未製造出核彈。

IAEA目前擁有約300名核查人員，負責監測多達180國的各項核子活動。而2003至2004年帶領美國在伊拉克尋找大規模毀滅性武器的核子專家凱伊（David A. Kay）估計，要對北韓進行核檢工作，可能需要逾300名的專家。即便是IAEA核查人員，他們所受的訓練也不在找出核武或處理核武，他們基本上是鑑識會計人員，負責追蹤各製造場流出的鈾和鈽，以及可能被用於生產核燃料的設備。

有賴金正恩交出清單

《紐約時報》指出，鑑於這些問題，為了確使北韓棄核，將需要西方核武國家的軍事專家參與，可能也必須協商大陸和俄羅斯提供協助。當然更關鍵的是，有賴於北韓領導人金正恩充分配合，停止一貫的欺騙和否認，將平壤發展了逾半世紀的龐大核子計畫公諸於世，像伊朗那樣交出一份全面清單，詳列核設施地點、製造場及核武等，讓美國情報機構與先前美方的估計進行比對。

(中國時報)

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