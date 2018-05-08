4度掌權 普丁承諾貧民減半

2018年05月08日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

當選連任的俄羅斯總統普丁7日宣誓就職，正式開展其第四個總統任期。他在就職儀式上表示，俄國是國際日常事務中的一個強有力、積極且有影響力的參與者，俄國的安全與防禦能力牢固可靠。未來，這仍會是俄國重視的焦點。

就職典禮在莫斯科大克里姆林宮金碧輝煌的安德列耶夫大廳舉行，普丁手按憲法宣讀誓詞，由聯邦憲法法院院長佐爾金監誓，然後向民眾發表談話。5000多名賓客受邀觀禮。

宣誓完畢，佐爾金宣布普丁正式就任總統。此時，大廳奏響俄羅斯國歌。隨後，普丁發表演講。他表示，為俄羅斯的和平與繁榮鞠躬盡瘁是其天職 ，也是其生命的意義所在。他作為國家元首，將竭盡所能使俄羅斯更加繁榮富強，為國家爭取更大榮耀，不辜負社會和國民的期望。

普丁上任後，面臨國內外諸多挑戰。對外，他需要緩和俄美關係，爭取解除對俄制裁，恢復俄羅斯與西方國家的正常關係。對內，普丁要在6年內完成競選承諾—將貧困人口比例減半，厲行改革釋放政治、經濟活力，增加基礎建設投資以及加強社會福利等。

此外，憲法規定兩次當選總統後不得再尋求連任，因此6年後普丁無法再次擔任總統。因此他還面臨培養新一代政治精英的重任。儘管困難重重，但素有「硬漢」之稱的普丁在選前就信心滿滿地表示，只要與人民在一起，自己就能在下一個任期內帶領俄羅斯「取得未來10年的輝煌勝利」。

普丁就職後，梅德維捷夫總理領導的現政府將自行解散，目前已確定總理人選仍是梅德維捷夫，將提交國家杜馬通過。

普丁1952年生於列寧格勒市（今聖彼得堡市），2000年3月，普丁首次贏得總統選舉，並於2004年連任。2012年，普丁再度當選總統至今（修改後俄憲法規定總統任期為6年）。

今年3月，俄羅斯舉行總統大選，普丁以76.69％的高得票率獲得連任。

根據俄羅斯社會輿論基金4月公布的一項民調顯示，八成民眾肯定普丁的施政表現。民調機構「列瓦達中心」的調查結果稱，47％俄國人認為，普丁成功恢復了俄羅斯的大國地位，這是他執政期間的主要成就。

(中國時報)