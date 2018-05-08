陸日韓峰會聲明 不提無核化

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中國時報
／綜合報導

北韓核問題六方會談南韓團長李度勳將在本周訪問美國，會晤美代理東亞暨太平洋事務的助理國務卿董雲裳，就北韓非核化議題交換意見。李度勳將向美國詳細說明兩韓4月27日簽署的《板門店宣言》，並了解美國與北韓峰會（川金會）的籌備情況。

陸日韓峰會將於9日在東京登場。南韓總統府青瓦台7日重申，屆時三國發表的特別聲明只應寫入支持兩韓《板門店宣言》的內容，不提「完全、可驗證、不可逆的無核化（CVID）」的棄核要求。青瓦台官員表示，日方希望在聲明中寫入「CVID」。但韓方認為，無核化是朝美之間的事務，一旦第三國介入，不利朝美談判開展。

儘管日本最近表明有意與北韓接觸，北韓《勞動新聞》6日宣稱，日本主張北韓棄核前，應持續制裁和施壓，因此日朝對話「即使過了1億年」，也不可能，「日本應改變心態」。

另外，北韓也警告美國，不要把北韓的和平姿態誤解為示弱。北韓外交部發言人針對美國聲稱「川普施加最大政治壓力和制裁政策，是驅使平壤走向談判桌的原因」，以及美國談論侵犯人權議題，只能被解釋為企圖破壞對話氣氛，並且使局面回到原點的行為。

大陸外交部發言人耿爽7日指出，近來朝鮮半島局勢發生一系列積極變化，是有關各方的共同努力，來之不易，值得各方倍加珍惜與呵護。他強調，有關各方尤其需要保持定力、相向而行，多說有利於展示善意、緩和緊張的話，多做有利於推動對話、增進互信的事。大陸希望計畫中的朝美領導人會晤順利舉行並取得積極成果；呼籲各方按「雙軌並進」思路，推進半島問題政治解決進程，共同開闢半島長治久安的未來。

(中國時報)

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