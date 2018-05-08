CIA首位女局長打退堂鼓 川普力挺

2018年05月08日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

獲美國總統川普提名接掌中情局長的哈斯波（Gina Hospel）擔心在國會的任命聽證會上會遭到議員窮追猛打，詢問她過去刑求囚犯的細節，包括水刑等，恐損及她個人和中情局的形象與聲譽，因此自願放棄提名。但川普仍力挺她，白宮也發表聲明，稱她是中情局長理想人選。

原中情局長蓬佩奧接任國務卿後，中情局長一職就由副局長哈斯波暫代，後來獲得川普提名，成為候任局長，一旦真除，將是美國第一位女中情局長。

但《華盛頓郵報》6日報導，白宮4日召見哈斯波，會中部分人士擔心哈斯波過去在審問恐怖分子嫌犯過程中的角色，可能會讓她在參議院聽證會受到重挫。

哈斯波在白宮的會談中表示，為免9日在參議院情報委員會提名聽證會上被議員就刑求一事窮追猛打，出現有損CIA聲譽以及她個人形象的情況，願意放棄提名，隨即返回CIA總部。包括白宮發言人桑德斯在內的官員，陸續趕到CIA總部，與哈斯波商談數小時，強調川普支持她，但哈斯波未明確表示會繼續接受提名。

白宮發言人6日回應傳媒體詢問時，強調哈斯波是CIA局長理想人選，不會因部分人士批評而撤銷提名。

911事件後，CIA嚴加查緝恐怖分子，有消息人士透露，哈斯波曾以酷刑審訊至少一名恐怖嫌犯，並在2005年下令，銷毀蓋達組織疑犯遭酷刑的影片。

(中國時報)