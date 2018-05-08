川普律師爆 不排除其他女人收封口費

2018年05月08日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

新近加入美國總統川普私人律師團隊的前紐約市長朱利安尼，繼日前大爆川普的確付封口費給豔星「暴風女」丹妮爾絲，逼得川普親上火線後，他在接受專訪時又語出驚人稱，除了丹妮爾絲，川普前律師柯恩不排除還付錢給其他女人。但朱利安尼愈是大嘴巴，恐怕會讓主子川普陷入更多法律困境。

朱利安尼在美國廣播公司周日播出的《本周》節目中，告訴主持人史蒂芬諾普洛斯，「據我所知，（川普）與柯恩的長期協議，是柯恩要負責搞定類似狀況，並獲得報酬。」主持人問，「所以柯恩也為總統付錢給其他女人嗎？」朱利安尼回稱，「我不知道，但我認為，如果有必要的話，他會。」

柯恩今年稍早稱，他在2016年大選投票前，自掏腰包匯款13萬美元給暴風女，要求她對與川普在2006年的婚外情傳聞保密，川普不知道，川普集團也沒還錢。川普上月斬釘截鐵說，自己真的不知情。但朱里安尼上周自爆，川普不僅知悉柯恩付款，也把柯恩代墊的錢還清。

這番大逆轉引發外界譁然，認為朱利安尼根本豬隊友，川普只好推翻自己先前的說法，強調款項與競選無關。

而完全不清楚內情，一再為老闆辯護、否認的白宮幕僚，頓時變得兩面不是人。

針對朱利安尼的新發言，丹妮爾絲的律師艾文納提6日在另一個節目補刀，稱幾名與川普有關係的女子曾接觸他，他相信川普有向風暴女以外的女人付封口費。「當所有事實和證據都浮上檯面，就會有付款給其他女人的證據，」「一切都將在美國人民面前揭露。」

上周《華盛頓郵報》報導，通俄門特檢穆勒3月與川普律師團會面時警告，如果川普拒絕與調查人員談論通俄門，不排除發傳票給他。

對此朱利安尼說，川普身為美國總統，「可以主張擁有與其他總統同等特權」，行使憲法第5修正案賦予的緘默權，不一定要理會傳票。前總統柯林頓在當局調查他與柳絲基緋聞時，拒絕遵守傳喚，但還是在大陪審團前作證。

(中國時報)