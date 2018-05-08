修汙水管線 3工人中毒亡

消防員救出3名受困的水電工人，施以CPR搶救，但送醫仍回天乏術。（李義翻攝）

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中國時報
／高雄報導
消防員全副裝備，從狹窄的通道進入汙水槽救人。（李義翻攝）

「喂，119，有工人失蹤了…」3名水電工昨日下午到高雄市苓雅區某大樓修理汙水管線時失聯，消防員趕到時，連請求管理員協助報案的老闆也都失聯，經過搜索，在地下2樓的汙水池內找到3人倒臥汙水池內，現場硫化氫濃度飆破正常值的5倍。3人救出時已無生命跡象，送醫不治。詳細責任歸屬由檢警調查中。

為救失聯員工 老闆喪命

該棟集合式大樓因汙水管線破裂，委請長偉機電行派員修復，昨天下午4點39分，第1名工人30歲林致安進入汙水槽後即失聯，第2名工人53歲高俊龍再進入也失聯，43歲老闆高慶偉衝到管理員室請求為代打電話向119報案後，回到現場，進入汙水槽尋找失聯工人後也因吸入沼氣而昏迷。

消防隊員趕到現場時，花了些時間，才在地下2樓找到汙水槽所在位置，當時現場瀰漫濃濃沼氣，檢測值逾35ppm，超出硫化氫10ppm正常值。

消防員緊急處置後，進入汙水處理槽，見到高男浮在1公尺的水面上，下午5點15分救出第1人後，5分鐘後再救出第2人，隨後救出第3人，都已無生命跡象，救護人員不斷施以CPR並分送3家醫院搶救。

不幸地，經搶救1個多小時後，3名工人先後死亡，民生醫院急診處內，林致安妻子抱著甫出生4個多的襁褓中的幼子，哭喊「你趕快醒來」，家屬也不斷誦經祈禱，令聞者為之鼻酸。

未戴安全面罩 勒令停工

高雄市勞檢處前往現場調查，發現該大樓汙水管破裂，找來該機電行維修，現場無通風設備，未料，工人到場也未依標準作業程序，沒有先檢測有無毒氣、排氣，更沒有配戴安全面罩，就貿然進行作業，導致硫化氫中毒釀禍。

勞檢處現場更測得52ppm濃度的硫化氫，已經嚴重超標5倍，一般而言，人體可忍受上限為10ppm，初步檢視，現場沒設通風設備恐為意外主因，詳細情形還需進一步調查。

勞檢人員指出，硫化氫聞起來像臭水溝的味道，具極毒性。業者違反《職業衛生安全法》可處罰3至30萬元，並已勒令停工。

(中國時報)

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