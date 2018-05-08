勞作金繳國保 張錫銘獄中陳情

張錫銘在獄中投書盼將勞作金用於繳付國民年金。圖為張昔日在高雄大寮遭警圍捕的情形。（中天提供）

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中國時報
╱綜合報導
張錫銘的投書筆跡工整，令外界難以想像。（翻攝照片）

綽號「小黑」的槍擊要犯張錫銘被判無期徒刑定讞，在台南監獄服刑11年多，日前寫信寄給施姓友人委託在網路PO文，爭取受刑人用勞作金來支付國民年金保費。台南監獄昨證實信件確為張錫銘撰寫；矯正署也認為張陳情內容，立意良善，未來在修法時會列入考量。

南監指出，張錫銘目前表現良好，沒有違規紀錄，個性隨和低調，配合獄方相關規定，對過去經歷不再多談，去年還報名漆器班課程學習一技之長，現在都在作業工場當代工。

張錫銘的施姓友人在《爆料公社》上傳信件，字跡頗為工整，內容主要是希望把保管勞作金拿來繳納國民年金保險費，彰顯矯正與教化受刑人自食其力之功效，並請網友上法務部矯正署網站表達支持。

施姓友人表示，張入監後跟他仍有書信往來，但會PO《爆料公社》跟張無關，純粹是他覺得該社團網友多，影響力較大。

南監指出，該信件是張錫銘3月底時寄出，獄方對他書寫的內容也知情，因張之前就曾經提過這個想法，也曾寫信到法務部陳情，獄方對其陳情並不干涉。

矯正署副署長黃建裕說，受刑人願繳國民年金是具儲蓄觀念的好事，矯正署樂觀其成，但依監獄行刑法等規定，受刑人因累進處遇、工作性質不同，勞作金均不同，除少數在監所自營作業的受刑人勞作金較高外，平均受刑人勞作金每月約500多元，並不夠繳納國民年金保險費每月900多元。

他說，除家屬可在外幫受刑人投保外，亦可由家屬每月寄給受刑人的保管金中，拿出部分金錢投保，矯正署現已協助部分人代繳。

他強調，監所勞作金，是讓受刑人出獄後，有錢能維持生活，不會一出監立即面對生活困境。至於未來是否提高勞作金金額，是矯正署修法方向之一，在研修監獄行刑法時，也會將此部分的可行性列入考量。

(中國時報)

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