市府沒商標權 YouBike品牌難保

北市YouBike合約年底到期，市議員王欣儀憂心未來換新的營運商後，YouBike品牌恐走入歷史。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市YouBike公共自行車與業者合約年底到期，市議員王欣儀發現，市府並非YouBike相關文字、圖案商標所有權人，未來一旦換了新的營運商，YouBike品牌恐怕會走入歷史；北市交通局長陳學台回應，如果換廠商，會盡力協調商標持續使用。

交通局允協調續用

市府2008年以BOT模式委託捷安特公司建置和營運YouBike微笑單車，已成為北市綠色運具代名詞及介紹北市的「城市名片」，王欣儀說，業者帶著YouBike品牌到處開疆闢土，甚至推廣至大陸泉州與馬來西亞，拓展市場獲利不斷。

據統計，北市府開辦YouBike以來，已投入建置及營運費用逾6.2億，直到去年12月23日，全市更已達成400處租賃站、1萬3072輛車目標。

不過，王欣儀質疑，市府雖然已取得YouBike商標無償授權，但仍未獲完整保障，自商標授權契約簽訂後，市府遲未向智財局申請商標授權登記，未來有其他人侵犯商標權，或是捷安特把商標讓與、移轉他人後，市府則無法提出任何主張，對於已投入的金錢、時間將造成重大損失。

議員痛批駝鳥心態

王欣儀說，交通局應該向觀傳局注重世大運吉祥物「熊讚」商標權看齊，否則市府提供的場域、市場及補助都會付諸流水，面對是否在契約期滿後，繼續使用商標授權金談判或發展新的自有品牌，市府都沒有任何備案，痛批根本是駝鳥心態。

她強調，現在是創意經濟的時代，核心價值就是品牌經營與行銷，市府除了登記商標授權外，未來有任何公共建設都要爭取自有品牌商標權，才能保障市民權益。

(中國時報)

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