延宕20年 市場用地變水塘

2018年05月08日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

公有市場變水塘，延宕20年無解！台北縣時期淡水鎮公所於學府路興建藍天市場共構大樓，後因與建商解約，開挖到一半的地基，成為深不見底的池塘，鏽蝕嚴重的鋼骨架構潛藏崩壞危機；淡水區公所表示，礙於產權爭議，目前陷入「建商不作為、公所也無法代執行」的僵局。

建商不作為 公所沒輒

占地0.2公頃的藍天市場基地位於淡水學府路上，緊鄰鄧公國小，是淡水都市計畫的市場用地，1994年淡水鎮公所以獎勵私人或團體投資計畫招標，委由藍天建設公司興建市場、住宅共構大樓，名為藍天市場，1996年開工，1999年因建商未於工期內完工遭縣府勒令停工。

後續建商雖陸續申請復工、變更投資人、展延工期等，但多數地主反對變更投資人，且建商工程進度緩慢，最終未能在展延期限內完工，僅完成地下3層地基開挖，執照再度逾期失效，2013年工務局發文終止合約，並要求建商回填地基。

回填地基 雙方陷僵局

市府2013年起4度發文要求建商回填地基未果，2015年9月決議代為執行，預計編列經費744萬3536元，回填地基後再向建商求償，不料承包商出面主張地基內鋼材所有權，回填地基將影響其權益，回填計畫回到原點、陷入僵局。

淡水區長巫宗仁表示，藍天市場變成廢棄工地長達20年，主因是建商無力履約，解約後面對台北縣、新北市府要求其恢復工地原貌，皆不願主動處理，加上產權歸屬爭議，公所提出的回填計畫無法代為執行，今年3月已函文通知建商限期回填地基，建商仍置之不理，將持續與建商溝通，不排除訴訟。

前淡水區長、新北市議員蔡葉偉認為，台北縣已升格新北市，市府應強制介入處理，還給周邊住戶安全、乾淨的市容。

(中國時報)