醫療園區 議員盼設大醫院

苗栗縣議員羅貴星等人關切健康醫療園區用地，若未能保留恐被收回回復為農牧用地。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

遠雄集團在後龍的健康醫療園區計畫胎死腹中，預定地可能回復為農牧用地並被收回，另衛福部將補助1億餘元擇優輔導1家醫院設立重度級急救責任醫院，兩大醫療議題7日在議會再度引起議員高度關注，紛要求爭取醫學中心進駐園區，急重症醫院更不能內定給特定醫院。

明召開BOT案公聽會

苗栗縣衛生局表示，原醫療園區占地20.6公頃，已擇定9日召開BOT案可行性評估公聽會，邀集地方各界表達意見，爭取保留用地。而重度急救責任醫院已公告相關標準並受理計畫，經初審後轉送中央審核作最後決定，作業流程一定秉持公平、公開、公正原則。

苗栗縣議會定期會7日進行衛生局與環保局工作報告，縣議員羅貴星表示，重度急救中心由衛福部補助前4年1.056億經費，但第5年後是否會停擺？他和韓茂賢等議員，也質疑目前進度縮短，是否有內定對象問題，有議員要求衛生局提供完整資料，讓議員全面了解作業實情。

重度急救中心將透明化

對醫療園區，縣議員鄭秋風更直言如非找到醫學中心進駐，地方寧可不要小型醫院，劉順松批衛生局預定9日召開公聽會，適值議會定期會可能讓不少議員無法與會提供意見。

衛生局長張蕊仙答覆表示，縣府希望透過公聽會爭取保留用地，藉一致性評估結論，向國有財產署爭取施設大型醫療園區。

(中國時報)

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