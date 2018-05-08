與六輕一水隔 大城被霾害了

彰化縣大城鄉和雲林六輕僅一水之隔，彰化縣政府辦理社區健檢及尿液重金屬篩檢結果出爐，1418名受檢者有753人尿液重金屬濃度偏高，議員要求設置空測品質監測站等，有所作為。（吳敏菁翻攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣大城鄉和雲林六輕僅一水之隔！彰化縣政府前年辦理大城社區健檢及尿液重金屬篩檢，1418名受檢高達753人尿液重金屬濃度或硫代二乙酸偏高；6日議會總質詢引起炮轟，大城平白被霾害了！魏明谷表示，已向中央發聲防治空汙，要訂出空域行政權。

1成民眾受檢 逾半數超標

空汙議題持續發燒！大城鄉緊鄰六輕，每年夏季吹南風居民就呼吸廢氣，風頭水尾承受霾害被忽視。彰化縣衛生局編列500多萬元，對1萬6000多鄉民宣導尿液篩檢；近1成民眾受檢中，竟超過半數超標。

「受檢超過半數都超標，這太可怕了吧！」議員吳淑娟質詢數據驚人！大城鄉在六輕398支煙囪後，山河變色，破壞農作、漁業環境，鄉民活得艱辛困苦；彰縣府不能不有所作為？要建立透明平台，六輕的回饋金要攤在陽光下，中央要在大城設置更具公信力空品監測站，不能只採六輕給的數據，鄉民都平白被「霾害」。

總質詢炮轟 已向中央發聲

衛生局長葉彥伯說，檢測出異常都列冊定期追蹤，並安排公務車接送到二林基督教醫院全身健檢，今年更提供免費低劑量肺癌電腦篩檢。

環保局長戴瑞文指出，多次向中央爭取設置光化學監測站，除一般空汙項目，還能檢測到54種工業化學的光化前驅物等。環保署針對尿液金屬偏高，去年起擴大對空氣、土壤、水源採樣，同意計畫完成後回覆光化學監測站設置。

魏明谷指出，已經向中央發聲，彰縣冬天到夏天輪流被台中火力發電、六輕燃煤夾擊；卻沒有行政管轄應重新畫定空汙的空域，縣府計畫籌設國民電廠，尋覓土地整合資源增加國民收益。

(中國時報)

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