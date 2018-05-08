嘉市推到宅坐月子 足感心

2018年05月08日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

為減輕多數新手媽媽在家坐月子徬徨無助感，嘉義市政府在母親節前夕推出「到宅坐月子」一對一服務方案，產婦產後1個月內都能申請40小時、換算約8000元的免費坐月子居家服務。7日記者會上，市長涂醒哲強調，貼心育兒措施就是告訴大家，在嘉義市能安心定居，養育更多小寶貝。

新手爸媽現省8000元

市府社會處兒少及婦女福利科長莊彩鴦指出，統計嘉市坐月子中心1年服務約1400多位產婦，但嘉市新生兒出生數每年都維持在2000人上下，估計至少有500多位產婦在家坐月子。為疼惜媽媽生育孩子的辛苦，市府特地推出到宅坐月子服務，只要父母有一方設籍嘉市，就能提出申請。

莊彩鴦說，民眾生產後1個月內都能提出申請，屆時將派居家育兒中心專業人員到府免費服務最多40小時，以每小時補助200元換算，客製化坐月子服務價值約8000元，每日最低申請4小時，最高8小時，舉凡密集育兒指導，解決嬰幼兒照護大小疑難雜症、護理急救等都是服務範圍內，讓父母省錢又安心。

婦幼幸福特別有感

涂醒哲說自己抱孫1年多，對於育兒福利的重要性「特別有感」，且他上任後針對婦幼幸福推出多項政策，包括懷孕婦女產檢計程車資補助、1小時只要10元的超級平價育兒照顧喘息服務等，現加碼推行到宅坐月子服務，鼓勵民眾多多申請之餘，就是希望年輕爸媽安心生養小孩。

(中國時報)