達仁鄉民怒吼 還我台26線

2018年05月08日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「我們被政府欺騙了15年」，台26線屏東旭海至台東南田段，因屏東縣政府劃設自然文化保留區而胎死腹中，中央也一直坐視不管，達仁鄉民40餘人7日到台東縣政府陳情，由頭目升狼煙召告祖靈，指控他們被政府耍了，要求「重啟開發，還我台26線」。

台26線環島公路網目前僅剩屏東縣內7公里路未完成，南田村長楊陳田龍、社區發展協會理事長高富源、代表林孟潤及議員蔡玉玲、江堅壽等與40多位達仁鄉民7日到台東縣政府拉起白布條陳情，頭目呂朝仔擺起檳榔、小米酒等祭品，並燃燒小米桿升狼煙，昭告祖靈，請祖靈賜予力量爭取正義。

楊陳田龍指出，當初南田村民為了配合國家建設，將土地以最低價配合政府徵收，原本滿心期待這是條發展觀光的道路，而屏東旭海、港仔地區的民眾也希望能藉台26線緊急醫療後送，這不但是環島最後一段公路，也是重要的生命線。

請祖靈賜力量 爭正義

他說，台26線早就已經通過環評，而且又避開阿朗壹古道，工程也已發包，第5、6標工程也陸續完工，屏東縣政府卻還硬畫設自然保留區，最後公路局說不蓋了，村民發出怒吼，表達強烈不滿。

南迴是台東的生命線

「我們不放棄，我們要求政府重啟台26線」，縣議員蔡玉玲說，南田百姓被騙15年，忍受長期施工的經濟損失，但現在卻說不蓋了，中央政府坐視不管，斬斷台東觀光發展命脈，村民對政府很失望。

副縣長陳金虎接受請願書時也滿腔怒火表示，整個南迴線是台東的生命線、經濟命脈， 屏東縣政府卻因為自然保留區就將其中一小段路封死，不公平而且不合理，中央卻毫無作為，他說，台東縣政府與村民立場一致，呼籲大家一起努力，設法打通台26線。

(中國時報)