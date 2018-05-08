中華台北男女將 奪下亞運門票

2018年05月08日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

2018年「亞洲龍舟錦標賽」暨「碧潭國際龍舟公開賽」5日至8日在新北市新店碧潭登場，「亞洲龍舟錦標賽」攸關今年亞洲運動會參賽資格，中華台北男子隊去年已取得資格，女子隊7日賽程以分組第一晉級，男子組、女子組雙雙取得亞運門票，選手們開心直呼「我們亞運見！」

「亞洲龍舟錦標賽」是2018年亞洲運動會的重要指標，共有來自日本、菲律賓、印尼、緬甸、泰國、香港、澳門、新加坡、印度、伊朗和台灣等選手參賽，中華台北女子隊由台北市立大學學生組成；另外，中華台北男子隊去年在大陸舉辦的世界錦標賽已取得亞運資格。

比賽在上午9時許登場，為500公尺比賽，參賽選手搭配鼓聲揮舞手臂，整齊划槳前進，現場加油聲四起，還有緬甸民眾到場揮舞國旗替選手加油，各隊選手卯足全力爭取好成績，吸引不少民眾駐足觀看。

中華台北男子隊7日賽事雖未順利取得前4名，但早已取得亞運資格，提早與各國好手較勁；女子隊以分組第一晉級決賽，最後順利拿下參賽權。

7日賽事成績揭曉，男子組500公尺前4名為泰國、印尼、緬甸、日本；女子組500公尺前四名為緬甸、泰國、印尼、中華台北；混合組500公尺前4名為緬甸、印尼、中華台北、日本；8日登場為200公尺比賽。

「取得參賽資格只是一個開始！」中華台北女子隊教練周必杰表示，女子隊從去年開始找選手、今年1月成軍，短短3個多月的訓練，可以順利取得參賽資格，選手們都很開心。

周必杰提到，近年來東南亞國家愈來愈重視龍舟、輕艇競賽等項目，實力愈來愈強，雖然今年女子隊的經驗稍微不足，但在亞運會的運動場上仍值得期待，還有3個月的時間可以全力衝刺，為台灣爭光。

(中國時報)