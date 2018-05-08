邁向精準醫療 工研院＋默克計畫啟動

工研院與台灣默克生技公司合作，副總統陳建仁（左三）等人為該合作計畫揭牌。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

工研院7日舉辦「台灣─默克生技製藥產程研發暨培訓合作計畫」啟用儀式，雙方將在先進製程、高階生技製藥等領域合作，可望為台灣製藥產業帶來超過百億產值。

外界普遍將精準醫療視為癌症治療的新契機，產、官、學界都對該技術甚為重視，副總統陳建仁、默克生命科學執行副總裁Dr.Andrew Bulpin、工研院董事長李世光等昨為研發計畫揭牌，見證台灣生技製藥研發的重要里程碑。

經濟部指出，精準醫療是近年生技醫療重要趨勢，2015年全球市場規模達389億美元，台灣「5+2產業創新計劃」創新旗艦計畫中，也將其納入落實重點方向，工研院與台灣默克生技製藥的合作，將精進精準醫療相關技術，著眼先進製程、前瞻製藥與培育高階生技製藥人才。

「人才、人才、人才」陳建仁連說3次強調，透過這次合作計畫，幾年內就能培養出120位高階生技製藥產程人才，串聯技術、人才及跨部會合作與整合，為生技製藥開創不凡前景。

陳建仁說，台灣在生技製藥研發能量、高素質醫療中心及全民健保等方面茁壯發展，相關技術結合在一起，能為生技、醫療產業發展產生革命性影響，但人才還是一切發展的根本基礎。

工研院董事長李世光表示，默克公司提供最新生物製程設備，派遣海外專家來台授課，協助產、學、研單位培育專業人才，有效縮短台灣投入抗體藥物複合體（ADCs）產品開發時程，對台灣生醫產業發展極有助益。

(中國時報)

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