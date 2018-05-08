涂醒哲自誇負債最低 蕭黃打臉

2018年05月08日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

財政部公布去年全國人均負債情形，嘉義市人均負債僅112元，本島最低，7日市長涂醒哲表示，他上任後力求能省則省，債務從10億多元還到剩3000多萬元，還兼顧到重大建設的進行，「嘉市可說是各縣市債務管理的模範」。

不過，年底將投入市長選戰的市議長蕭淑麗及前市長黃敏惠對此有話要說，蕭淑麗指功勞要歸功議會長年來對預算嚴格把關，黃敏惠在臉書發文指她任內償債近30億元，嘉市人均負債本島最低，「是多年歷史，不是新聞」。

涂醒哲說，他任內沒有花大錢辦放煙火的活動，也沒有浮濫增加市府人事預算，包括不讓椿腳的人進市府，一切用人唯才。在地方開源方面，像是讓湖子內區段徵收提早1年半分發土地，去年市府因此增加3億元稅收，另前瞻計畫也爭取到49案252億元，「沒有太多開支，但做了很多建設」。

涂醒哲強調自己比前任市長還會跟中央要錢，平均每年為市庫多挹注10億經費，「我常跑台北，每次都帶一點錢回來」，3年來平均每年啟動112億建設，負債愈來愈少，連第2名的桃園市負債比1萬多，是嘉市100倍，顯見嘉市財政比其他縣市來得好。

蕭淑麗指其他縣市還在為舉債所苦，嘉市卻有這麼好的財政狀況，「議會功不可沒」，表示就是議會對預算嚴格把關，要求市府當花則花，才換來健全的財政，對照涂醒哲之前指議會刪預算是阻撓市政說法，現又自誇攬功，蕭淑麗批評根本是自打嘴巴。

黃敏惠更在臉書發文，指她任內市政建設及施政滿意度一直名列前段班，且她任內因良好財政規畫償還了4分之3的負債，債務餘額從39億元下降至2014年底的10.51億元，在當時是前所未有的紀錄，這是當時市府團隊共同努力的成果，絕不是單一個人可以成就。

(中國時報)