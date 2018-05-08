涂醒哲自誇負債最低 蕭黃打臉

友善列印
中國時報
／嘉市報導

財政部公布去年全國人均負債情形，嘉義市人均負債僅112元，本島最低，7日市長涂醒哲表示，他上任後力求能省則省，債務從10億多元還到剩3000多萬元，還兼顧到重大建設的進行，「嘉市可說是各縣市債務管理的模範」。

不過，年底將投入市長選戰的市議長蕭淑麗及前市長黃敏惠對此有話要說，蕭淑麗指功勞要歸功議會長年來對預算嚴格把關，黃敏惠在臉書發文指她任內償債近30億元，嘉市人均負債本島最低，「是多年歷史，不是新聞」。

涂醒哲說，他任內沒有花大錢辦放煙火的活動，也沒有浮濫增加市府人事預算，包括不讓椿腳的人進市府，一切用人唯才。在地方開源方面，像是讓湖子內區段徵收提早1年半分發土地，去年市府因此增加3億元稅收，另前瞻計畫也爭取到49案252億元，「沒有太多開支，但做了很多建設」。

涂醒哲強調自己比前任市長還會跟中央要錢，平均每年為市庫多挹注10億經費，「我常跑台北，每次都帶一點錢回來」，3年來平均每年啟動112億建設，負債愈來愈少，連第2名的桃園市負債比1萬多，是嘉市100倍，顯見嘉市財政比其他縣市來得好。

蕭淑麗指其他縣市還在為舉債所苦，嘉市卻有這麼好的財政狀況，「議會功不可沒」，表示就是議會對預算嚴格把關，要求市府當花則花，才換來健全的財政，對照涂醒哲之前指議會刪預算是阻撓市政說法，現又自誇攬功，蕭淑麗批評根本是自打嘴巴。

黃敏惠更在臉書發文，指她任內市政建設及施政滿意度一直名列前段班，且她任內因良好財政規畫償還了4分之3的負債，債務餘額從39億元下降至2014年底的10.51億元，在當時是前所未有的紀錄，這是當時市府團隊共同努力的成果，絕不是單一個人可以成就。

(中國時報)

邁向精準醫療 工研院＋默克計畫… 阿朗壹成保留區 推環境教育

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。