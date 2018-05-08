母親節願望 陳佩琪盼柯P腳傷快好

2018年05月08日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲的太太陳佩琪7日以北市防癌大使身分出席活動，分享罹癌經驗，與歌手邰肇玫一起合唱《如果》，並親自發送小禮物給民眾，提前慶祝母親節，會後受訪被問及過節願望，陳佩琪表示，家人平安就是最大的禮物，希望先生腳傷快點好！

癌症已連續45年蟬聯台北市十大死因首位，根據資料顯示去年北市45歲至69歲共有10萬名女性完成乳房X光攝影檢查，其中574人確診為乳癌，北市衛生局7日舉辦「我的女力時代！『婦』出行動 防癌無懼」活動，邀請曾經罹癌的陳佩琪、邰肇玫等人現身宣導早期發現、早期治療的重要性。

曾罹患肺腺癌的陳佩琪表示，自己不抽菸、職業又非高肺癌風險，若不是定期健檢也不會發現罹癌，而家人的健康也是她的最大願望，近日柯文哲常抱怨後腳踝疼痛，希望先生早日康復。同為台大校友的陳珮琪被問及拔管案一事，陳則以畢業已久未多做回應。

「我的字典裡沒有放棄！」邰肇玫以爽朗的笑聲分享抗癌過程，呼籲女性多多愛自己，若有發現身體異狀，一定要提早就醫。

即日起至台北市健保特約醫療院所完成乳癌、子宮頸癌篩檢，即可參加「台北卡」集點兌換悠遊卡加值金活動，兌換悠遊卡加值金100元，活動集點即日起至107年6月30日止。

(中國時報)