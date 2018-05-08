海線大變身 沙鹿將成連結重鎮

2018年05月08日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府水利局7日交出3年治水成績單！在進行雨水下水道、滯洪池、野溪整治等總合治水後，台灣大道已揮別台灣大河汙名、大甲民生地下道不再淹水等，苦盼40年的南山截水溝已動工，前瞻52億元經費全到位。市長林佳龍說，海線已有重大改變，沙鹿將成連結市區的重鎮。

市政會議7日移師沙鹿舉行。水利局長周廷彰進行「台中市防汛整備及易淹水地區水患改善成果」專案報告，在野溪整治及農路改善部分，投入約26億元；改善護岸長度達42公里、農路111公里，廣設滯洪設施，有效增加42萬噸滯洪量，使總滯洪量達157萬噸。

周廷彰指出，易淹水點已改善80處、減少1432公頃，海線地區改善面積高達688公頃；過去逢雨必淹的靜宜大學前台灣大道，沙鹿、龍井火車站淹水，透過雨水下水道、滯洪池、野溪整治等工程奏效。

林佳龍表示，市府建設海線包括三井Outlet年底將開幕，捷運藍線到台中港日前也獲行政院國發會支持；還有高美溼地公69、梧棲觀光漁港、南山截水溝等，沙鹿將成為連結市區的重鎮。

周廷彰說，居民期待40年的南山截水溝工程，預計2019年完工，海線第一座淨水場6月將竣工，可改善梧棲大排水質，目前持續辦理清淤，今年清淤達250噸，初步解決惡臭問題。

(中國時報)