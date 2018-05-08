大學是探索真理的所在

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中國時報
蘇慧貞

2周前有機會到香港中文大學參加新任段崇智校長就職典禮，儀式簡單隆重，受邀坐於觀禮台上的各界人士在事前聯絡過程中，均被禮貌提醒需穿著自己的學位服，如不便，校方亦有周到、細緻的安排，使參加者到達現場時得以穿著適合來賓身形的該校正式學術禮袍出席。

我身歷其境，無論是坐於禮台上或俯觀台下，都對這所學校的視野、格局和教職員工生想要成就的氣質與典範印象深刻、感動萬分！其中，校董會主席透過一份擲地有聲、情辭懇切的文稿，詳盡說明大學尋找校長的鄭重心意，在長文末段，特別感謝新任校長在接到校董會邀請時沒有拒絕，才能夠有機會向前瞻望，因為，大學是我們共同珍惜的初衷！

大學的初衷是什麼呢？在教宗請拉斐爾畫的「雅典學院」圖中，拉斐爾將西方文明不同時期，從古希臘、古羅馬和當代義大利的數十位哲學家、藝術家、科學家共融一堂；於我，某種角度而言，衍繹出對人類智慧和諧的信仰、人類文明結晶的讚美。大學是探索真理與未來的所在！

而在近代社會中，無論是史丹福大學、麻省理工學院，都因為該所大學的研究、發明，所培育的優質人才而惠澤該地區新世代產業的發生，充分發揮了大學對於文明創新與社會進步的引擎力量。

香港目前人口約700萬，大學僅有8所，師資平均待遇為台灣的4倍，而外籍教師比例更高達50％，我國應該不足2％，依據某一個世界排名系統顯示，香港已有5校均躋身亞洲前20名；反觀國內在主客觀環境日益艱難挑戰下，則無任何一所大學，包括台大，能躋身其內，令人唏噓！

整體高教競爭力的衰減，短時間來看，或者只是幾間大學的表面消長，然而，影響深遠的，其實是我們國家未來長遠的生存發展！

（作者蘇慧貞為現任成大校長）

(中國時報)

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