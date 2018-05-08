切除市容闌尾 市府要拿出魄力

2018年05月08日 04:11 中國時報 譚宇哲 、 葉書宏

新北市共有4大知名爛尾樓，衍生公安、衛生、妨礙市容等問題，宛如都市發展的「闌尾」，新北市府工務局3月底通過新北市建築管理規則修正，可針對爛尾樓建商和地主開罰9000元罰鍰，但罰錢根本無助解決建商擺爛、也無法凝聚產權人共識，市府必須拿出拆違建的魄力，才能徹底解決問題。

根據工務局統計，全市有淡水藍天市場、林口閃電大樓、永和樂華市場、永和中正路等4大爛尾樓，因建商落跑或擺爛，地主也無法凝聚共識處理廢棄建物，存在地方超過20年，嚴重影響周邊市容與發展。

淡水藍天市場案例固然凸顯市府介入私權問題時的窒礙難行，但都市發展是公眾權益，難道建商、地主擺爛，周邊發展只能跟著陪葬？更遑論衍生的環境衛生、公安疑慮，一旦出了問題，最後恐又變成全民納稅、市府埋單。

另外，樂華夜市黃金地段，卻有占地500坪、水泥鋼筋裸露的6層樓「爛尾樓」，盤踞該處長達20多年，儘管市府曾願意提供協助，但因產權複雜，至今仍然無解；市府應思考修法強制徵收，解決產權爭議後再委外招商，才能解決問題，一舉數得。

亂世用重典，市府如果有心想解決爛尾樓，就應該要用雷厲風行的措施，例如要求地主限期改善，否則強制執行拆除，事後連帶追討代執行經費；如果誤以為罰款或是不發建照就可解決，未免太小看問題的複雜性。

(中國時報)