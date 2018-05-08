空汙健康風險 中市府「需追蹤3年」

公民團體7日帶著超大康乃馨到市府廣場，要求市府上網公告台中空汙健康風險評估報告。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

公民團體7日帶著超大康乃馨到市府廣場抗議！未公布2016年台中空汙健康風險評估報告，要求保障市民環境知情權。市府表示，該計畫執行期程3年需長期追蹤調查，結合3個年度環境汙染調查，再進行健康風險評估；如未完成就公布恐有失精準。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣說，3年前母親節前夕，市長林佳龍提出3年1億5000萬元空汙健康風險評估計畫的政策；第1年兩項計畫已結案年餘，僅去年6月將「環境汙染調查報告」上網，質疑另一「空氣汙染物暴露評估報告」遲未向市民報告。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲指出，市府投下1億5000萬元預算進行「台中空汙健康風險評估報告」，這些經費可裝設高檔簡易空器測站3750台以上，市府應交待呼吸空氣的風險有多高？

環保局指出，為評估后里、西屯、大雅區及港區PM2.5、揮發性有機物及酸性空氣汙染物中，對人體具危害性物質健康風險；市府自2016年起執行為期3個年度空氣汙染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業，研擬短、中、長期管制策略。

環保局強調，該項調查計畫期程原本就是3年，第3個年度計畫將持續追蹤大氣調查，如未完成就公布，恐將產生誤差，外界質疑市府不公布，事實並非如此。

(中國時報)

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