圖書館整建 屏東閱讀向前行

2018年05月08日 04:11 中國時報 潘孟安

屏東縣立圖書館整建周五動土，閱讀火車頭向前行。

扮演屏東閱讀火車頭的縣立圖書館將在周五動土整建，準備翻轉進出的端口，直接迎向人群，針對兒童、青少年、樂齡、多元文化與屏東文學等設置專區，也規畫輕食區、得來速還書服務，讓近30年的老建築融入新生命，完工後將吸引更多鄉親進入書香世界。

同時，萬年溪旁的復興圖書館也正進行整修，將結合植栽化身森林風圖書館，因此目前是屏東市區閱讀的陣痛期，縣府也已協調各大廟宇自修空間、勞工處、原住民文化會館以及屏東大學等處，提供閱讀空間給需要的鄉親，補足這段時間的不便。

我清楚，閱讀帶來的改變無法測量，看不到摸不著，埋下的種子要多年後才可能冒芽，這股由內而生的力量，卻是城市的防護罩，帶給城市進步的能量，所以我們非做不可。

閱讀，不單是教科書的知識，而是多元閱讀，過去幾年，縣府增加圖書經費、推動雲端書庫、線上典藏、深入鄉鎮推廣以及協助原鄉圖書館發展特色閱讀等，就是要拉近民眾與知識的距離。

從4月起到6月的「寶貝寶貝探險趣」親子共讀活動，除了邀請劇團下鄉深入偏鄉，今年更首創全國與鄉鎮圖書館、衛生局和醫院診所跨單位合作，發給父母「親子醫起讀」的閱讀手冊，也提供繪本借閱，讓閱讀從爸媽和孩子開始。

過去縣民向其他鄉鎮圖書館調書需要付費30元，從4月起也由縣府吸收費用，通閱不再付費，提升閱讀的便利性。我會要求縣立圖書館整建加速，帶領屏東閱讀向前行，讓「我不在圖書館，就在去圖書館的路上」成為屏東人生活的日常。

(中國時報)