基隆金山市有地 規畫溫泉會館

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中國時報
╱基隆報導

新北市金山區五福段35地號等16筆土地，屬於基隆市政府所有權，由於此處地底下擁有豐沛的地熱資源，市府對此規畫打造成教育休閒文化園區及溫泉會館，但市府評估仍需等考古結果確定沒有古物後，才能進行。基隆市議會7日則前往現場考察，要求市府加快腳步，市府文化局則回應，等這周考古的期末報告出爐後，將送至新北市政府審議。

基隆市座落在新北市金山區共有16筆市有土地，面積共1萬2727平方公尺，原使用分區為農業區，後經新北市政府變更為教育休閒專區、廣場兼停車場用地、公園用地等可供建築用地，但附帶條件需以整體開發為原則，並於5年內完成公共設施興闢。

基市府目前已組專案小組，辦理金包里文教溫泉會館BOT可行性評估，但因開發土地範圍內涉及龜子山遺址，現正由文化局進行遺址價值及內涵調查評估，待完成期末報告後再進行溫泉文教會館BOT案評估。

文化局表示，去年10月開始進行該處的考古調查，評估是否有遺址價值及內涵，已在3月初通過其中審查，考古團隊在3月16日回報僅有1處還需要再進行分析，但初步研判史前文化層的機率不高，這周期末報告將會出爐，等出爐後會綜合彙整開發適切性的評估與建議，送到新北市政府審議。

基隆市議會對此表示，此案已延宕多時，市府應提高行政效率，盡速完成教育園區的開發，別再拖延。

市府也補充，金包里文教溫泉會館BOT 可行性評估採購案已在去年由文化局編列預算，辦理遺址調查評估，若評估後發現地層中有存在或出土的遺物，將會再回到土地規畫案檢討重談。

(中國時報)

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