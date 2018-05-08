江翠Techshop 激發孩子創造力

第1所「江翠Techshop」生活科技教學工坊7日在江翠國中正式啟用。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

教育局推動「生活科技教育前瞻領航3年計畫」，規畫建置12所多功能科技工坊，第1所「江翠Techshop」生活科技教學工坊7日在江翠國中正式啟用，同時為配合母親節活動，特別邀請同學的媽媽到場，除和小孩一起製作母親節禮物，也送康乃馨給每位媽媽，感謝母親的辛勞。

副市長呂衛青參加啟用典禮表示，建置「實創生活科技教學工坊」在培養學生創意思考、設計及解決問題等能力，課程規畫生活科技化的主題，並提供學生實作及創作發表的空間，讓學生擁有國際等級的學習環境。

「江翠Techshop」特別設計3間不同風格與教學功能的教室，包括「美國鄉村風」的「木工教室」、「創客貨櫃風」的「多元材料加工教室」及「新浪科技風」的「數位加工教室」，課程不僅主張動手做，更強調主動解決問題的能力，期讓孩子成為知識的創造者及生活的設計家。

啟用典禮結合母親節，由學生親手設計並製作按摩器，慰勞母親辛勞。江翠國中七年級同學施心惟說，以前母親節都是寫卡片或聚餐，這次能跟媽媽一起動手做禮物，太酷了！

江翠國中校長郭月秀表示，「江翠Techshop」透過「實作」與「創造」，培養具備思維及多工技能的未來人才，也讓每個孩子能夠適性學習；此外，結合母親節同樂活動，讓家長與同學體驗生活科技課程帶來便利與樂趣。

(中國時報)

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