海砂、輻射屋重建 最高補助420萬

2018年05月08日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

過去老屋重建，常因建商和地主算盤不一樣、分配比例引發爭議，桃園市為了鼓勵民眾自辦重建，祭出補助辦法，民眾籌組都市更新團體、擬訂都市更新事業計畫或權利變換計畫都能有60至150萬元的補助，更首創海砂屋和輻射屋加碼，最高每案可補助420萬元，希望能夠提高誘因，加速自主都市更新推動。

桃園市住宅發展處代理處長莊敬權說，過去老屋重建會委託建商代辦，雖然不用提前支付計畫費、由建商代墊，往往會因不滿建商「拿太多」、樓地板面積分割生糾紛，但若是自主都更，完工後樓地板面積全都歸住戶，然計畫階段就要掏出大筆現金，推動受阻，因此祭出「桃園市協助民間推動都市更新重建補助辦法」，提供勞務補助。

莊敬權說，只要住戶籌組都市更新會後，可向市府申請最高60萬元補助，都市更新事業計畫150萬元、權利變換計畫150萬元，桃園也創全台之先，針對海砂屋或輻射屋加碼補助、各項加10萬，意即都市更新會70萬、事業計畫160萬、權變計畫160萬，若是同時是海砂屋和輻射屋則累計，都市更新會80萬、事業計畫170萬、權變計畫170萬，最高420萬元。

莊敬權坦言權利變換計畫牽涉所有住戶可以分配到的面積，因此最困難，必須備齊重建後建築物的完整樣貌，加上獎勵樓地板面積後精算，列出詳細的分配樓層跟面積，經都市更新審議會審議通過後才可，希望透過補助，鼓勵市民踴躍重建。

(中國時報)