感謝母親 高市搭公車抽大獎

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中國時報
／高雄報導

適逢溫馨五月天到來，高雄市政府交通局與壽山動物園以及港都客運於自5日至31日期間，推出一系列母親節感恩活動；活動期間與媽媽搭公車拍照上傳就有機會抽住宿券、電影票及超值神秘福袋禮物，另媽媽們在12日、13日搭56路公車至壽山動物園遊玩，除可免費搭乘外，入園也免費。

交通局長陳勁甫發送康乃馨，提前為母親節活動拉開序幕；陳表示，在這充滿感恩與愛的母親節，期望每位子女放下手邊忙碌的工作，攜家帶眷陪伴母親出遊享受天倫樂趣；也可利用手機「高雄ibus」APP查詢其他旅遊景點公車資訊。

交通局指出，目前刷卡搭公車可享「一日兩段吃到飽」及「搭公路客運最高自付額60元」優惠，歡迎民眾與親愛的媽媽一起搭乘公車出遊，共度難忘的溫馨母親節。

林媽媽表示，收到康乃馨真的非常開心，母親節帶小朋友去壽山動物園參加活動除了可以免費搭56路公車，入園也免費，真的感受到市府的用心與貼心，也響應環保。

交通局表示，期間搭乘公車並與媽媽合照，上傳到「轉動高雄青春夢」粉絲專頁，即可參加嘉義蘭桂坊花園酒店住宿券及雙人電影票抽獎，共抽出5位得獎者。每組臉書帳號每日限上傳1則，6月會將得獎名單公布於交通局官網及臉書「轉動高雄青春夢」粉絲專頁。

(中國時報)

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