義煮42載 9旬嬤愛在東石港口宮

今年高齡90歲的吳李月盆（右），為台北松山素食部召集人之一，幫忙義煮已有42年。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣東石港口宮每到媽祖壽誕日前，廟前廣場幾乎人山人海，來自全台各地進香團絡繹不絕，台北市的松山素食部，也早已進駐廟旁香客大樓，免費提供飲品點心服務信眾，至今已超過半世紀，此舉善行令人敬佩，成為國內宗教界佳話。

東石港口宮主委張萬傳指出，以前港口宮附近幾乎是農田，因位處偏遠，物資不易取得，香客多半要自備食物果腹，不然就得餓肚子進香。有群來自台北市松山區的婦女見狀，不捨進香客餓肚子，便自發性組成松山素食部，團員不僅自掏腰包、自買食材甚至親自烹煮，讓香客補充體力，數十年來如一日。

松山素食部召集人之一吳李月盆，每年從台北南下嘉義，進駐港口宮近1個月，只希望參拜香客「別餓肚子」，一煮就是42年。儘管已高齡90歲，但她仍「很歡喜、做不膩」，除每天準備仙草蜜、綠豆湯與炒米粉等，也席開近百桌素食供民眾享用，看見大家吃得開心，紛紛向她道謝，自己也樂在其中。

吳李月盆回憶，在香客大樓尚未落成前，他們一群人還需借住附近學校過夜，盥洗起居皆相當克難，但仍甘之如飴。原本打算簡單煮就好，沒想到越煮分量越多，光是苦瓜便要準備300台斤才夠，更別說其他蔬果。如今好事傳千里，台北松山素食部發揮人飢己飢精神，不僅獲得在地民眾讚賞，也讓全台各地香客感受滿滿溫暖。

(中國時報)

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