服務成樂趣 高市18學子獲志工菁英獎

2018年05月08日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

岡山高中學生鄭右詩正值花樣年華，不像同儕課餘出遊舒壓，而是選擇貢獻服務社會，她從小學就開始接觸獨居老人，關懷慰問、募資，並與爸爸攜手前進偏鄉，推動資訊教育，傑出的表現讓她獲頒美國「保德信青少年志工菁英獎」最高殊榮全國菁英獎肯定。

鄭右詩打從小三跟隨媽媽到華山基金會服務，迄今幫助過逾百位老人，她從學業與服務中取得平衡，但也坦言，一開始也會羨慕其他朋友待在家或是出外玩耍，後來服務出興趣來，內心更加踏實、快樂。

近年來她與擔任資訊教師的父親共同策畫，推動偏鄉的資訊教育，號召身旁10位友人一起加入，就連媽媽、國一的妹妹也全家總動員。她說，無法想像偏鄉的學童沒接觸過電腦，她也舉辦營隊由淺入深解構機器人知識專業，未來想就讀社工系服務更多人群。

榮獲傑出志工獎的高雄高工林辰騰，個性陽光開朗，他憑藉自身興趣烏克麗麗，與父親發起烏克麗麗志工隊，推廣「青銀共創－互助孫方案」，前往養護中心與老人同樂及指導身心障礙者學習樂器。

復華中學黃浚原同樣獲頒傑出志工獎，他長期關懷流浪動物，運用所學資訊處理專長，宣導「領養不棄養、以領養代替購買」觀念，為毛小孩發聲；他個性也從內向害羞，逐漸懂得面對陌生人，越發有自信。「第18屆保德信青少年志工菁英獎」結果公布，高雄市有876名青少年參加選拔，18名獲獎，7日由社會局公開表揚。

(中國時報)