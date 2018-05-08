蘇花改通行大客車 省20分鐘

2018年05月08日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

蘇花改蘇澳至東澳段在今年2月5日通車後，經過3個月觀察、測試、整備，交通部敲定7日上午7時30分開放大客車通行，縮減20分鐘的車程，搶先搭乘首班通行蘇花改大客車的乘客，以及駕駛都開心不已，直說蘇花改「比原來的蘇花公路快多了。」

蘇澳到東澳只要10分鐘

目前蘇花改只開通蘇澳至東澳段，長度僅9.7公里，但該段是蘇花公路最容易發生意外的路段，2010年10月21日梅姬颱風外圍環流與東北季風共伴效應，造成蘇花公路112.8K、114.5K、116K坍方，26人魂斷蘇花，也因為這場悲劇，促使蘇花改的興建。

趕在母親節假期前，交通部在6日宣布7日開放大客車通行，雖然消息來得臨時，但一早就能看見大客車準備行經蘇花改，搭上首班客運的乘客體驗後表示，蘇花公路彎道多，不僅容易暈車，且不安全，蘇花改開放大客車讓交通更加便捷，從蘇澳到東澳行車時間只要10分鐘。

大都會客運駕駛胡團葉說，從蘇澳經蘇花改到東澳可節省20分鐘，能在退休前一年擔任這條路線的駕駛，覺得很幸運。他說，擔任客運司機有30多年，即便身為職業駕駛，但休假時開車去花蓮旅遊，走蘇花仍是忐忑不安，蘇花改能開通並開放大客車，既快速又安全。

2新路線7天免費搭乘

因應蘇花改開放大客車，新增大都會客運121線、國光客運122線，121線是蘇澳車站至東澳車站，每日往返各3班次，票價1段票，每段20元；122線是蘇澳轉運站至南澳車站，每日往返各5班次，票價2段票，每段20元，以東澳為分段點。121、122線從7日起提供7天免費搭乘優惠。

(中國時報)