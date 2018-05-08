納核廢料候選場址 新北跳腳

2018年05月08日 04:11 中國時報 葉德正 、 楊騰凱 ／綜合報導 ／綜合報導

原能會預告修正《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》，將直轄市納入核廢料候選場址，核廢料可能永久留在新北，新北市府痛批，中央修法未通知新北參與討論，且未來主管機關由原能會改為經濟部，根本就是球員兼裁判，痛批中央罔顧新北市民安全；原委會強調，純粹修法周延，沒有預設立場。

球員兼裁判 罔顧市民安全

原能會1日在國發會公共政策網路參與平台，預告《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例修正草案》，本次修法將高階核廢納入、變更主管機關為經濟部、提高回饋金及增列直轄市為候選場址。

新北市副市長李四川說，核能一、二廠位於新北市境內，本次修法未找新北市參與討論，更未通知市府令人不解，且主管機關由原能會改為經濟部，等於將核能安全監督及審核把關交由本該被監督者經濟部，就是球員兼裁判，回饋金提高看似增加福利，但實質犧牲市民安全，新北市不會因提高金額，妄顧市民安全。

新北核安監督委員會說，核一、二廠除役作業將在廠內新建高階核廢料乾式貯存場，當地居民為全台電力供應需求，忍受核能安全風險將長達40年以上，不能再將最終處置場設置廠內，更反對蘭嶼核廢料運回核一、二廠。

侯友宜批中央「橫柴入灶」

新北市山坡地占88％，土石流潛勢溪流計234條，地質脆弱也有山腳斷層鄰近核一、二廠，不能將核安風險置放新北市。

侯友宜辦公室也發表聲明指出，侯友宜和新北市府立場一樣，不同意將新北做為核廢料的終極貯存場，現在是民進黨執政，不可能讓中央這樣「橫柴入灶」，年底新北市長與議員選舉國民黨一定要過半，否則核廢料將永遠留在新北市。

原能會副主委邱賜聰表示，《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》修法過程才啟動不久，過程中也會召開公聽會聽取各界看法，「到時候一定會邀請新北市府參加。」

等法令通過後進入選址作業時，將依程序成立場址遴選委員會，法令是通用的，絕對沒有任何預設立場，「他們多慮了。」

(中國時報)