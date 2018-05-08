單親媽賣地瓜 暖捐一日所得

2018年05月08日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

40歲的陳怡慧失婚，為了撫養女兒，從高雄北上桃園找工作，透過友人介紹到人安基金會中壢平安站，接受輔導加入烤地瓜謀生方案，剛開業就遇到民眾一次買100條地瓜，因感受到社會溫暖，捐出一日所得回饋給基金會，以微薄心力號召大眾支持，獻出愛心幫助更多有需要的人。

人安基金會 扶一把

陳怡慧表示，雖然失婚，還是想靠自己的力量給女兒好的環境，不想被人看不起。到桃園找工作時，因想陪伴女兒成長，排除長工時及需要輪班的工廠，找工作碰壁還是要想辦法，也曾經批發過大餅在街頭販賣，可是生意不好還要被抽成，眼看房租快要付不出來，才靠友人介紹進入人安基金會，從頭開始學習自力更生。

端午助弱勢 缺經費

她說，剛開始不敢接觸人群，顯得畏畏縮縮，還要學習烤地瓜的技巧，有時女兒也會來幫忙，在她的鼓勵下打開心房，冬天生意較好，一天平均有2000多元收入，扣除成本還可賺1000多元。

陳怡慧想起剛擺攤時，有位民眾一次買了100條地瓜，在驚訝之餘也給足自信心，現在非常珍惜賣烤地瓜的工作，希望能有穩定的收入安定生活。

人安基金會中壢平安站將辦寒士慶端午活動，目前經費不到1成，陳怡慧率先捐出1200元一日平均所得。

她說，曾經受到基金會的幫忙，知道遇到困境時的無助與無奈，自己也是過來人，希望貢獻一些心力，也鼓勵更多與她有相同經驗的失婚婦女，只要願意，一定能走出自己的一片天。

(中國時報)