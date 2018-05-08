台中房稅漲6成 今年建物明年課

2018年05月08日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市108年房屋稅將調漲60％，引起國民黨市議員陳政顯等人不滿，7日舉行記者會痛批，去年台中地價稅已狂漲，明年又要漲房屋稅等於懲罰「有殼」居民，「1條牛剝2次皮」。地方稅務局說，台中是6都最晚調整的直轄市，調幅與調整後課稅基礎均是6都最低。

藍批1條牛剝2次皮

陳政顯說，中市房屋稅已30年都沒漲價，龍團隊每年總預算不斷增高舉債已到天花板，把腦筋動到人民身上，刻意避開今年選舉年，選後明年起房屋稅起漲，一漲就是60％；針對今年7月起取得使用執照的新建、改建、增建房子都適用新稅率，每年至少增加1億多元稅收。

市議員蘇柏興、劉士州、陳本添、楊正中、張廖乃綸及朱暖英等指出，林佳龍一邊喊台中要大建設，一邊又以提高房屋稅、地價稅打壓各項發展；建商會直接把開發成本轉價到購屋者身上，讓房價再飆高無殼蝸牛永遠買不起房。

議員質疑有選舉考量 地方稅務局表示，依照房屋稅條例規定，作為房屋稅課稅基礎房屋標準價格，每3年應重行評定1次；除台中外5個直轄市2014年起均陸續調整單價。以台北調幅160％最高，依序新北100％、高雄81％、台南66.67％、桃園60％；台中是最後調整的直轄市，調幅為60％與桃園並列6都最低。

地方稅務局強調，房屋標準單價已30多年未調整，嚴重偏離合理造價；今年7月1日後取得使用執照的新建築明年才適用新課稅基礎，全市既有建物並無影響。國民黨指有選舉考量與事實不符，為降低衝擊今年6月30日前已取得使用執照的房子，課稅基礎不受影響。

(中國時報)