觀光工廠遊記徵文 送你機票

南市經發局積極輔導觀光工廠，並協助對外行銷，23家觀光工廠是全台最多，去年吸引135萬人次參觀，帶進5億多產值。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
╱台南報導

台南市目前擁有23家觀光工廠，全台最多，市府經濟發展局近年為提升觀光工廠服務及產品品質，舉辦優質好物遴選及優良導覽人員選拔，15日起到7月底為加強行銷，將舉辦遊記徵文比賽及消費滿額摸彩活動，最大獎可獲得台南來回大阪、香港機票。

業者退場 影響不大

觀光工廠在台發展超過10年時間，曾如雨後春筍般接連開幕，但近年出現退燒情形，每年都有因業績下滑而退回本業經營，甚至是關門大吉的狀況。台南是全台少數由公部門主導並輔導業者成立觀光工廠的縣市，且全數通過經濟部評鑑，雖然也有業者退場，但影響不大。

市府經發局副局長蕭富仁表示，根據統計，去年南市觀光工廠參訪人次有135萬，衍生的消費產值達5億5000萬元，與前年相比呈現向上成長，而且從剛開始的輔導業者成立觀光工廠，逐漸轉為強化行銷及發展特色，包含廠家特色產品及導覽人員選拔，也邀集業者參加旅展、對外宣傳，採重質不重量方式，朝長遠經營角度發展。

拚長遠 重質不重量

位於永康的志鋼金屬以代工為主，5年前成立台灣金屬創意館，2年前設計團隊結合變形金剛熱潮，推出一系列客製化「金剛」，獲經發局優質好物遴選，還結合蘭展、寺廟開發，吸引消費者目光，連永康警分局也訂了200個「警察金剛」；去年剛成立的彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠則以蛋糕DIY及運用季節果物的奶凍捲聞名，目前暑假期間的DIY課程幾乎已經排滿，相當搶手。

(中國時報)

台中房稅漲6成 今年建物明年課 路線設計差 高雄輕軌爆民怨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。