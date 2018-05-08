路線設計差 高雄輕軌爆民怨

高雄輕軌第2階段規畫行經大順、美術館路，硬生生設在路中央，勢必造成交通黑暗期，藍綠議員都有意見。（劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

台灣如火如荼推動鐵路地下化，高雄正重整嶄新風貌，卻無端搞個平面輕軌，第1階段沿著舊有臨港線鐵軌較無爭議，但第2階段行經大順、美術館路，硬生生設在路中央，勢必造成交通黑暗期惹民怨，不僅藍營議員極力呼籲「全面停工，還我路權」，連綠營也有意見。

民代憂交通黑暗期

高雄輕軌原是樁行銷城市、紓解人潮的美意，但因軌道及月台將占用原有路廊，車道被迫縮減、停車格取消，引發強大民怨；國民黨議員黃香菽、蔡金晏、陳玫娟等人及民眾認為，城市鐵道邁向地下化，高雄卻又要鋪設新的輕軌軌道在路上，不是很矛盾嗎？呼籲評估改為地下化或高架輕軌。

恐對商圈負面影響

綠營民代對輕軌第2階段規畫也有意見，民進黨議員周玲妏說，輕軌做完後，大順路交通不便利，兩側商家就毀了，留下滿滿的雨豆樹及多1條輕軌鐵軌，這條路從此變得「美麗而又沒有人使用」，責任要大家共同承擔，「我們會挨罵挨很久！」

「高雄道路不該再有鐵軌！」周玲妏說，輕軌路線原規畫與車輛共用，不知為何變成輕軌專用；捷運局長吳義隆回答，大眾捷運法規範輕軌共用車道不得超過總路線25％，雖特殊情形、經中央主管機關報請行政院核准可不受限，但大順路、美術館路非「特殊情形」。

代理市長許立明表示，不希望輕軌計畫一再拖延，但也期待輕軌對民眾、甚至商圈長期帶來正面效果，因此在不報交通部、行政院修正計畫前提下，對於民間相關意見會更體貼、細膩、實質處理，並非沒機會改變。

(中國時報)

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