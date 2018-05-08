環保永續 北市推綠色馬拉松

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中國時報
／台北報導

路跑賽事產生一次性製品，對環境造成不小負擔，台北市環保局7日與綠色和平簽署合作備忘錄，從今年底「台北馬拉松」開始，將以綠色環保方式舉辦，例如選手可選擇自備容器飲水、不領取紀念衫、無紙化下載完賽證明等措施，一起響應綠色永續馬拉松理念。

全民瘋路跑，近年來各種大小路跑賽事在台灣蔚為風潮，主辦單位為服務選手，會準備紀念衫、毛巾等贈品，賽事當中也提供杯水和食物，一場比賽下來製造不少垃圾讓人詬病。

環保局資源循環管理科長崔浩志表示，台北馬拉松每年有來自世界各國2萬7000位跑者參賽，若能以綠色環保方式舉辦比賽，對城市永續發展可能有重大影響，北市府為此與綠色和平簽署合作備忘錄，自今年的台北馬拉松開始綠色環保做法。

她說，綠色永續馬拉松從賽前、賽中到賽後，每一階段都要盡可能落實源頭減量，包括鼓勵自備、重複利用、按需求提供及減少廢棄物，例如從報名時，參賽者可選擇是否領取紀念衫、完賽衣等紀念品，秩序冊和完賽證明也採網路下載。

崔浩志指出，賽事中補給是消耗一次性製品最多環節，在不影響賽事前提下，希望參賽者能自備容器飲水。此外，環保局為建立制度，研擬在路跑申請審核計畫中，建議相關單位把「減塑環保措施」納入評分項目，推動賽事落實環保。

(中國時報)

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