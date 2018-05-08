期待新課綱為下一代找到出路

2018年05月08日 04:11 中國時報 李萬吉

108新課綱就快正式上路，但看到最近教育部處理台大校長遴選任用的問題，引起一連串的爭議和衝突，連帶新任部長的適任性也備受質疑，對處於這種狀況的教育主管機關是否能將這極為重要的課綱革新順利推動？我想許多人心中一定都存著大問號吧！

或許因為這些年來有許多國際間翻轉教育的新觀念和新作法導入，加上整體台灣的社會發展走到某種瓶頸，讓大家漸漸警覺到傳統教育模式對孩子未來發展的侷限，期望新的改革能為下一代找到出路。這陣子和許多家長互動的過程中，感受到多數家長雖然對新課綱理解不多，但卻對即將到來的變革有著高度的期待與接受度。

然而，許多家長最想問的問題是，學校和老師準備好了嗎？的確，新課綱在制度上增加高中多元選修，需要老師投入心力設計更多特色課程，加上大學考招制度變革，要讓學生修課歷程與升學志向有所符合，以達到適性揚才的目標，各校多元選修課程的豐富度和專業度勢必要增加。現有學校師資要滿足這個需求，或者採取跨校選修，對學校而言並非易事。

除了高中選修課程外，新課綱更大的特色在於推動「跨領域」和「素養導向」的學習，也就是說從課程設計到教學方法，學校和老師都必須突破習慣領域，進行相當程度的轉變，才能真正落實新課綱的核心素養教育。學校要激勵那些熟捻於傳統學科教學，習慣單打獨鬥的老師，建立團隊互信和專業對話，恐怕也是高難度的挑戰。

教育改革需要各方面的配合，期待基層學校和老師們能找回教育熱忱，建立堅定的信念和共識，更希望教育主管機關盡早擺脫窘境，好好帶領大家，讓新課綱順利的往前邁進，為下一代找到出路。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)