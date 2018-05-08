兩岸高校校長論壇 談合作

「2018第10屆海峽兩岸民辦高校校長論壇」7日在朝陽科技大學登場（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

為增進兩岸交流、也為民辦高等教育注入新動力！「2018第10屆海峽兩岸民辦高校校長論壇」7日在朝陽科技大學登場，會中以「高等創新教育成果跳躍、趨勢延伸與革新」為探討主軸；針對未來高等教育如何改革及三創教育具體應用，雙方並盼透過教育合作模式建立人才平台。

此活動為朝陽科大應上海市民辦教育協會、私立科技大學校院協進會邀請主辦，包括上海杉達學院、劍橋學院等13所大陸民辦高校校長，及台灣南華大學、台北海洋科大等，台灣代表及兩岸各方專家學者都參與。

朝陽科大校長鄭道明致詞時說，兩岸開放交流至今10餘年，雙方互動頻繁，這次論壇主要針對兩岸民辦高校教育合作交流未來趨勢及三創教育發展與應用為議題，由兩岸專家進行研討；盼有助未來學術交流，也開創民辦高校合作新模式。

上海市民辦教育協會高等教育專業員會祕書長、杉達學院副校長張增泰說，世界高等教育普及化進程加快，大陸已有26省市著手改革，300多所地方本科高校也配合轉型、進行重整；朝陽科大多年來發展創意、創新、創業的「三創教育」成果卓越，盼透過交流培育此類應用型人才。

與會專家一致認為，發揮學校特色及建立品牌是面對高教轉型挑戰重要關鍵，未來盼簡化並鬆綁兩岸教育交流規範；藉以強化雙方教育合作共創新局。

(中國時報)

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