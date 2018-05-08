省錢又環保 北北桃5月15聯合海葬

響應政府環保葬政策，北北桃將於5月15日舉辦聯合海葬，截至今年共1516人申請聯合海葬。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

配合政府推動環保葬，台北市、新北市、桃園市於15日舉辦聯合海葬，總計72人報名，北市殯葬處表示，受限氣候、交通等因素，每年約100餘人辦理聯合海葬，是環保葬中比例最低，因此祭出參加聯合海葬免收費措施，鼓勵民眾響應，省錢又環保。

北市殯葬處從2003年起推動環保葬，2006年起分別與新北市、桃園市合作舉辦聯合海葬，平均每年約100餘人報名，至今已累積超過1400人參與聯合海葬。

北市民政局副局長吳坤宏指出，民眾對殯葬觀念的改變需要時間，但隨著人口改變、納骨塔空間飽和等問題，環保葬是不錯選擇，雖不立牌位，但家屬透過愛的定位卡、生命追思紀念網、音樂會等模式，仍可表達對親友想念。

北市殯葬處長洪進達表示，有意參與聯合海葬民眾，須先向殯葬處申請預約時段，並把骨灰研磨裝入棉質環保袋及安息盒，經過追思默禱後前往八里碼頭，搭船至防波堤外6000公尺海域，由家屬把安息盒拋灑入海即完成。

報名參與聯合海葬的郭先生透露，父親早期從對岸渡海來台，生前特別交代，除一小部分骨灰帶回大陸灑在祖墳，其餘希望透過海葬回歸大海，為方便追思祭拜會另尋地方放置牌位，環保也能維持慎終追遠傳統習俗。

北市今年聯合海葬已舉辦2場，後續還有5月15日、6月13日、7月12日等7場次，免費開放申請，相關資訊可至北市殯葬處網站查詢。

(中國時報)

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