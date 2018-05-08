大甲媽駐駕金門 帶來甘霖

2018年05月08日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門7日下午受到雷雨鋒面襲擊，雷雨胞狂炸不停，傾盆大雨自天而降，大、小金門的時雨量均打破測站設立以來的紀錄，多條街道變成小河，滾滾洪流洶湧而下，讓民眾驚呼：「比颱風還厲害！」所幸全島各地均未傳出重大災情。

金門昨天上午10時許開始降雨，半小時後雨勢加大，金門氣象站在下午2時先發出大雨特報，3時15分再追發豪雨特報，整個下午大雨不斷。

金門氣象站統計，至下午7時許，大金門雨量累計163毫米，小金門更達248毫米。其中，小金門的九宮站在下午2時40分至3時30分，累計雨量89毫米，寫下設站3年多以來的時雨量新紀錄。大金門水頭站在3時10分至4時10分，也累計77毫米，打破設站13年以來的時雨量紀錄，較2009年測得的71毫米還多。

小金門的東林街一下變成「東林河」，大水洶湧流過兩旁商家，讓不敢冒險涉水的民眾大呼：「回不了家囉！」大金門的民權路中正國小一帶，也因大水宣洩不及，變成民眾口中的「新浯江溪」。

巧的是台中大甲鎮瀾宮媽祖金身昨天跨海來到金門，駐駕當地4代百年老店，也是著名觀光工廠「陳金福號特產店」，今天上午將為金門酒廠灌裝中的「媽祖紀念酒」加持，並在生產線安座替鄉親祈福。

不少鄉親表示，媽祖一來就替久旱不雨的金門帶來甘霖，挹注全島各地水庫，也滋潤剛播種的農作，讓人十分感動。

(中國時報)