拉孩子回正軌 社工師獲獎

2018年05月08日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市學生輔導諮商中心協助各級學校推動學校輔導工作，王筱婷、洪孟君2位社工師，以耐心與愛心幫助許多偏差學生，雙雙榮獲2018年度桃園市社會工作專業人員卓越績效獎。她們說，社會工作開啟了對孩子的愛，也堅信持續以正向能量陪伴孩子，改變一定看的見！

王筱婷說，相信孩子沒有不行，只是需要有人鼓勵，在中心擔任社工4年，陪伴一群中輟孩子，協助學校成立高關懷計畫，透過團體輔導、技藝課程和冒險體驗等方式，拉近孩子和學校的互動。一開始是盲目到校外找孩子回來上課，到後來他們可以在約定的時間出現在學校，是很大的成就感。

王筱婷原先駐站學校，後來回到輔諮中心，她一手推動保護管束學生輔導方案，大膽嘗試與法院合作，幫助一群游離在司法邊緣的孩子。她深刻感受到真的沒有壞孩子，他們只是需要被理解。

長期駐站在國小端的洪孟君則說，來到她身旁的孩子，大多親子關係相當緊繃，在理解孩子及家長無力感的同時，循序漸進調整親子互動，即使服務過程耗時又艱辛，仍然不放棄。

她說，國小議題錯綜複雜，有中輟、情緒、人際、性平、自傷、家庭等，在服務過程中，展現工作者堅定的態度，保障其就學權益及解決家庭困境。面對錯綜複雜的案例，陪著孩子一起走，讓他們知道自己不孤單。

(中國時報)