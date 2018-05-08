清潔隊廳舍 被社福團體用免錢

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園龜山區清潔中隊1樓空間10餘年來無償提供社福團體使用，水電費也由公所支出，隊員們得擠在2樓辦公，老翁洽公還差點跌倒，市議員李雲強痛斥市府當散財童子，要求把有無障礙空間的絕佳洽公位置還給中隊。環保局表示，未來市府將規畫以服務廣大洽公民眾為優先考量。

李雲強說，有社福團體2005年開始進駐到龜山區清潔中隊1樓空間，升格後該棟2層樓空間移撥給環保局管理，但20位隊員擠在2樓辦公，民眾接洽也得爬樓梯，日前有8旬老翁要領取老鼠藥，上樓時差點跌倒，直斥洽公環境差又不近人情，向李投訴。

李雲強說，不解1樓明明是有無障礙空間的絕佳洽公位置，卻要提供給私人使用，他要求檢討後市府計畫開始收租，但40坪竟只收每月6000元，直指龜山區新興里辦公室租用20坪空間都要收2萬元，水電費還要自理，社福團體卻一毛都不用出，且位處龜山行政園區、停車方便，「CP值爆表！萬一大家都想租怎麼辦？」強調桃園人口成長快速，公共廳舍嚴重不足，要求正視賤租問題。

環保局坦言是升格前鄉公所時代沿用至今，將朝全民使用方向規畫。副市長王明德則表示，公有建築物過去只規定商業和住宅使用收租規範，但應該要再增加公益團體、以及受市府委託代辦服務的委外單位，已要求財政局全面檢討，讓規定更全面細緻。

(中國時報)

男大生雙載 疑闖紅燈撞車1死1傷 妻外遇生女 夫請領戶籍謄本才知

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。