清潔隊廳舍 被社福團體用免錢

2018年05月08日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園龜山區清潔中隊1樓空間10餘年來無償提供社福團體使用，水電費也由公所支出，隊員們得擠在2樓辦公，老翁洽公還差點跌倒，市議員李雲強痛斥市府當散財童子，要求把有無障礙空間的絕佳洽公位置還給中隊。環保局表示，未來市府將規畫以服務廣大洽公民眾為優先考量。

李雲強說，有社福團體2005年開始進駐到龜山區清潔中隊1樓空間，升格後該棟2層樓空間移撥給環保局管理，但20位隊員擠在2樓辦公，民眾接洽也得爬樓梯，日前有8旬老翁要領取老鼠藥，上樓時差點跌倒，直斥洽公環境差又不近人情，向李投訴。

李雲強說，不解1樓明明是有無障礙空間的絕佳洽公位置，卻要提供給私人使用，他要求檢討後市府計畫開始收租，但40坪竟只收每月6000元，直指龜山區新興里辦公室租用20坪空間都要收2萬元，水電費還要自理，社福團體卻一毛都不用出，且位處龜山行政園區、停車方便，「CP值爆表！萬一大家都想租怎麼辦？」強調桃園人口成長快速，公共廳舍嚴重不足，要求正視賤租問題。

環保局坦言是升格前鄉公所時代沿用至今，將朝全民使用方向規畫。副市長王明德則表示，公有建築物過去只規定商業和住宅使用收租規範，但應該要再增加公益團體、以及受市府委託代辦服務的委外單位，已要求財政局全面檢討，讓規定更全面細緻。

(中國時報)